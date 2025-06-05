Тюменские специалисты модернизируют семь километров коммунальных сетей в Краснодоне

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Около семи километров коммунальных сетей водоснабжения и канализации обновят специалисты из Тюменской области в Краснодоне за год. Более половины объема они уже выполнили.

Как сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, на улицах Первоконной, Садовой и на Некрасова тюменцы проложили 4,8 км водопровода. Бригада работает на ул. Титова.

Для отопления социальных объектов из Тюмени в подшефный регион доставляют блочные газовые котельные. Работы сопровождают специалисты дирекции коммунально-хозяйственного строительства Тюменской области.

Также тюменские бригады выполняют капитальный ремонт кровель, меняют лифты, занимаются благоустройством общественных территорий.

Отметим, что соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и администрацией Краснодонского муниципального округа действует с 5 июня 2022 г.