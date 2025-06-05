  • 5 июня 20255.06.2025четверг
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер западный

Школу на 1 тыс. 101 место в Винзилях сдадут до конца 2025 года

Экономика, 14:04 05 июня 2025

администрации Тюменского района

Школу в пос. Винзили Тюменского района построят до конца 2025 г. Она примет 1 тыс. 101 ученика.

"На фоне старого здания новое выглядит масштабно и даже величественно. Оно состоит из трех блоков по четыре этажа в каждом, имеет площадь более 5 тыс. кв. м. На сегодня выполнены работы по фундаменту и его гидроизоляции, практически завершены коробка здания, кирпичная кладка наружных и внутренних стен, заполнение оконных проёмов, на 70 процентов выполнено утепление фасада", - рассказала глава района Ольга Зимина.

Внутри здания строители монтируют системы вентиляции и электроснабжения, прокладывают слаботочные сети, штукатурят стены, делают стяжку полов и другие необходимые работы.

администрации Тюменского района администрации Тюменского района администрации Тюменского района ﻿

По словам представителя застройщика – ООО "СпецСтрой", в полном объеме есть все материалы, заключены договоры технологического присоединения с сетевыми организациями на поставку электроэнергии, воды и газа. Котельная у новой школы будет своя, ее построят во дворе.

Также на пришкольной территории появится спортивное ядро, игровая площадка, места отдыха.

"Строители идут по графику, летом начнут благоустройство вокруг школы. Обсудили размещение парковочных мест – это важно для удобства родителей и безопасности детей. Отмечу, что, как и другие социальные объекты в нашем районе, Винзилинская школа будет работать не только по своему образовательному профилю. Ее инфраструктура: спортивная, культурная, досуговая – будет доступна всем жителям сельского поселения", - пообещала Зимина.

Добавим, возведение объекта курирует Главное управление строительства Тюменской области. Всего 12 социальных объектов введут в эксплуатацию до конца 2025 г.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Ольга Зимина , строительство школ , Тюменский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:04 05.06.2025Школу на 1 тыс. 101 место в Винзилях сдадут до конца 2025 года
13:42 05.06.2025Места для установки кофейных автоматов предлагают в МФЦ Тюмени
13:20 05.06.2025Тюменский производитель стройматериалов выпустил три новых вида фасадных ЦСП
12:58 05.06.2025Ишимские хозяйства приступили к паровой обработке полей для будущего урожая

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора