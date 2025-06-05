Школу на 1 тыс. 101 место в Винзилях сдадут до конца 2025 года

администрации Тюменского района администрации Тюменского района

Школу в пос. Винзили Тюменского района построят до конца 2025 г. Она примет 1 тыс. 101 ученика.

"На фоне старого здания новое выглядит масштабно и даже величественно. Оно состоит из трех блоков по четыре этажа в каждом, имеет площадь более 5 тыс. кв. м. На сегодня выполнены работы по фундаменту и его гидроизоляции, практически завершены коробка здания, кирпичная кладка наружных и внутренних стен, заполнение оконных проёмов, на 70 процентов выполнено утепление фасада", - рассказала глава района Ольга Зимина.

Внутри здания строители монтируют системы вентиляции и электроснабжения, прокладывают слаботочные сети, штукатурят стены, делают стяжку полов и другие необходимые работы.

По словам представителя застройщика – ООО "СпецСтрой", в полном объеме есть все материалы, заключены договоры технологического присоединения с сетевыми организациями на поставку электроэнергии, воды и газа. Котельная у новой школы будет своя, ее построят во дворе.

Также на пришкольной территории появится спортивное ядро, игровая площадка, места отдыха.

"Строители идут по графику, летом начнут благоустройство вокруг школы. Обсудили размещение парковочных мест – это важно для удобства родителей и безопасности детей. Отмечу, что, как и другие социальные объекты в нашем районе, Винзилинская школа будет работать не только по своему образовательному профилю. Ее инфраструктура: спортивная, культурная, досуговая – будет доступна всем жителям сельского поселения", - пообещала Зимина.

Добавим, возведение объекта курирует Главное управление строительства Тюменской области. Всего 12 социальных объектов введут в эксплуатацию до конца 2025 г.