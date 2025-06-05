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Сладковские аграрии засеяли 93 % зерновых и зернобобовых культур

Экономика, 18:18 05 июня 2025

ТГ-канал Александра Иванова | Фото: ТГ-канал Александра Иванова

10 тыс. 209 га, или 93% от запланированной площади, засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами аграрии Сладковского района. Полностью завершили кампанию СХПК "Политотдел", СХПК "Заря", ООО "Агросервис", ИП Глава КФХ Сажин А.Г., ИП Глава КФХ Абдрахманов М.Д., ИП Михайлов Е.А.

Как собщил глава района Александр Иванов в своих соцсетях, всего на 5 июня яровой сев выполнен на 14 тыс. 297 га, что составляет 73 % от общего плана. Параллельно идет посев кормовых культур — работы выполнены на 47 %.

"Впереди у тружеников аграрного сектора не менее значимая работа по уходу за посевами, обработке их от сорняков и вредителей, заготовка кормов. Благодарю всех, кто сегодня своим неустанным трудом обеспечивает продовольственную безопасность и укрепляет экономику нашего района", - отметил Александр Иванов.

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# аграрии , АПК , посевная кампания , Сладковский район

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