Инна Лосева: уровень газификации Тюменской области составляет 98 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уровень газификации Тюменской области на сегодняшний день составляет 98%. И по этим показателям наш регион, по словам председателя комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию Инны Лосевой, занимает лидирующие позиции.

"Тема газификации всегда актуальна, - отметила она, подводя итоги выездного заседания профильного комитета облдумы. – И Тюменская область по газификации занимает лидирующие позиции. Если брать газификацию всей страны, то в среднем – это 74 %. Есть даже такие территории, где газификация достигает лишь 2 %. А у нас этот показатель доходит до 98 %".

За последние несколько лет в нашем регионе построены тысячи километров путей газоснабжения среднего давления. Газ получили 18 тыс. домовладений, сообщил в своем докладе заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

"На сегодняшний день в рамках текущей программы завершено строительство газораспределительной станции "Ишим", двух межпоселковых газопроводов высокого давления до поселка Новоселезнево Казанского района и деревни Воронина Ишимского района. Еще несколько лет назад в этом Ишимском газовом узле, я позволю себе так этот район называть, были достаточно серьезные проблемы по обеспечению возможности подключения новых потребителей. За счет реализации всех мероприятий эта проблема была снята. Напомню, что за счет областного бюджета предоставляется социальная поддержка на газификацию домовладений 49 льготным категориям", - рассказал Павел Перевалов.

Гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров рассказал о том, что сделано и что предстоит сделать, акцентировав внимание на участии во Всероссийской акции "Храним огонь Победы". В этом году в марте был переведён на природный газ Вечный огонь в селе Вагай Тюменской области, а 6 мая – зажжён в архитектурном комплексе "Воинская слава" в Югорске. В этом году планируют оборудовать еще три памятных места.

Председатель постоянной комиссии по вопросам депутатской деятельности и регламентным процедурам Анатолий Чепайкин заострил внимание депутатов и газовиков на газификации садоводческих объединений.

"Это очень важно, - заявил он. - Программа эта реализуется недавно, но уже десять домовладений подключили газ".

Заместитель главы комитета по экономической политике и природопользованию Виктор Рейн убежден, что выездные заседания на предприятия – это хорошая практика. "Такой формат работы позволяет нам увидеть реальную картину, обратить внимание на проблемы и все оценить. Газификация идет полным ходом. Огромное количество домовладений подключено. И самое важное, что у нас еще реализуется и программа догазификации. Деятельность осуществляют две организации на территории трех наших субъектов. Сегодня мы увидели насколько слаженно и четко работает большая команда", - сказал Виктор Рейн.