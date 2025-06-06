В Рощино сняли с рейса двух пьяных вахтовиков

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

47-летнего новосибирца и 39-летнего жителя Алтайского края задержали в аэропорту Рощино в Тюмени. В отношении мужчин составили административные протоколы по ст. "Мелкое хулиганство" и "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте", сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УФО.

Установлено, что задержанные прибыли на посадку с признаками опьянения, представители авиакомпании сделали мужчинам замечание. В ответ пассажиры начали ругаться нецензурной бранью, в результате чего нарушителям отказали в посадке и перелете.

Правоохранители доставили нарушителей в дежурную часть линейного отдела и направили на освидетельствование, однако от исследования доставленные отказались. Как пояснили нарушители, они работают вахтовым методом в одной организации, на самолете коллеги планировали улететь в Новосибирск.

Мужчин ранее уже привлекали к административной ответственности за нарушение общественного порядка.