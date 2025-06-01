Единый день консультаций для бизнеса пройдет в Тюменском технопарке

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийская конференция "ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Тюменская область" — ключевое событие в рамках ежегодного проекта "Единый день консультаций" — начнется в Тюменском технопарке 16 июня с 11 часов. У предпринимателей появится возможность получить консультации от представителей контрольно-надзорных органов и органов власти, обсудить острые вопросы административного и силового давления на бизнес, а также узнать о лучших практиках поддержки предпринимателей.

В программе: анализ актуальных проблем предпринимательской среды Тюменской области; практические советы экспертов по защите бизнеса; презентация успешных региональных и федеральных кейсов; личный прием с представителями правоохранительных органов и центральных ведомств (по ВКС); возможность задать вопросы более чем 30 органам власти и организациям; внесение предложений по улучшению взаимодействия бизнеса и власти.

"Проект "Единый День консультаций" уже не первый год помогает бизнесу находить ответы на сложные вопросы и строить открытый диалог с властью. Благодаря этому формируется доверие и создаются условия для развития предпринимательства в регионе", - считают в центре "Мой бизнес".

Регистрация - здесь.