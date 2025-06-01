На станции Тюмень отремонтировали 600 метров участка первого пути

| Фото: Свердловская железная дорога | Фото: Свердловская железная дорога

Участок первого пути протяженностью 600 м отремонтировали на станции Тюмень. Специалисты вырезали старый балласт и заменили щебень, уложили новую рельсошпальную решетку, выправили железнодорожные пути, сообщает Свердловская железная дорога.

| Фото: Свердловская железная дорога | Фото: Свердловская железная дорога

"Работы провели в трехдневный срок. В это время пассажирские поезда прибывали на соседние пути, посадка пассажиров осуществлялась со второй и третьей платформ. Всего на станции Тюмень обновят более двух километров железнодорожного полотна полотна, заменят 22 стрелочных перевода", - уточнили в компании.

Отметим, в целом в ходе летней путевой кампании в тюменском регионе СвЖД отремонтирует свыше 60 км пути и заменит 52 стрелочных перевода. Эти меры позволят пассажирам в вагонах почувствовать плавность хода поезда.

На видео СвЖД показан момент нарезки кюветов для отвода воды от железнодорожного полотна.