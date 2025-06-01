В Тюмени пройдут областные соревнования по стендовой стрельбе

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Чемпионат Тюменской области по стендовой стрельбе в дисциплине "Спортинг-компакт" пройдет в стрелковом клубе "Стальной азарт" 14 и 15 июня. Участники должны будут поразить сразу 200 мишеней, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

На соревнования приедут спортсмены из различных субъектов региона. Им предстоит продемонстрировать мастерство стрельбы из гладкоствольных ружей дробовыми зарядами по мишеням-тарелочкам.