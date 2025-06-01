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Реконструкцию аэропорта Рощино в Тюмени планируют завершить к началу 2027 года

Губернатор, 14:47 11 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Дальнейшие перспективы модернизации тюменского международного аэропорта Рощино обсудили с генеральным директором компании "Новапорт Холдинг" Евгением Янкилевичем и генеральным директором воздушной гавани Игорем Лужбиным.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях.

Реконструкцию аэровокзала планируется завершить к началу 2027 года, поэтому участники встречи обсудили совместные шаги для развития пассажиропотока и въездного туризма.

Александр Моор напомнил, что в начале марта Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди нового терминала внутренних линий Рощино. Тюменский аэропорт носит имя прославленного земляка, всемирно известного ученого-химика Дмитрия Менделеева. Этот факт нашел отражение в дизайне фасада и интерьеров.

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# Александр Моор , Рощино

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