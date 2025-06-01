Реконструкцию аэропорта Рощино в Тюмени планируют завершить к началу 2027 года
Дальнейшие перспективы модернизации тюменского международного аэропорта Рощино обсудили с генеральным директором компании "Новапорт Холдинг" Евгением Янкилевичем и генеральным директором воздушной гавани Игорем Лужбиным.
Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях.
Реконструкцию аэровокзала планируется завершить к началу 2027 года, поэтому участники встречи обсудили совместные шаги для развития пассажиропотока и въездного туризма.
Александр Моор напомнил, что в начале марта Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди нового терминала внутренних линий Рощино. Тюменский аэропорт носит имя прославленного земляка, всемирно известного ученого-химика Дмитрия Менделеева. Этот факт нашел отражение в дизайне фасада и интерьеров.