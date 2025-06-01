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Фрезерование улицы Червишевский тракт в Тюмени выполняют по ночам

Экономика, 12:03 12 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К фрезерованию ул. Червишевский тракт в Тюмени приступила подрядная организация. Ремонт будет идти по ночам, до начала интенсивного движения - 6–7 утра.

Как написал глава города Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях, это позволит минимизировать неудобства для водителей и пешеходов.

"Важно отметить, что автодорога полностью не перекрывается: ремонт идёт по одной полосе, а транспорт движется по другой, свободной от дорожной техники и рабочих. Так что движение будет осуществляться в штатном режиме. Также хочу подчеркнуть, что план работ формируется, в том числе на основании результатов диагностики. Это гарантирует качество и эффективность проводимых работ", - рассказал Афанасьев.

Напомним, 1 млрд рублей заложен в бюджете администрации Тюмени на проведение строительных и ремонтных работ 18,14 км дорог в 2025 году. Строительный сезон стартовал раньше обычного примерно на две недели.

Наибольший объем работ пройдет на границе Тюмени и Тюменского района. В центральной части города – это ул. Ленина, продолжение второго этапа реконструкции. На Червишевском и Старотобольском трактах и обходе Тюмени.

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# Максим Афанасьев , ремонт дорог

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