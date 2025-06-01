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Состязания по триатлону проходят в Тюмени

Спорт, 10:13 15 июня 2025

скриншот видео из Telegram-канала ironstar_official | Фото: скриншот видео из Telegram-канала ironstar_official

Состязания по триатлону IRONSTAR 113 проходят в Тюмени 15 июня. Это уже второй день состязаний. Фестиваль наполнил город атмосферой спорта и единства. Об этом заявил глава областного центра Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

"Участников в этом году больше, чем в прошлом, и особенно радует число корпоративных команд. Я пришёл поддержать своих тюменцев. С самого утра стартовал заплыв, и все участники успешно справились с дистанцией. Сегодня фестиваль открылся одним из самых зрелищных событий — триатлоном IRONSTAR 113. Это настоящее испытание для сильнейших", - отметил глава Тюмени.

Также в программе IRONSTAR OLYMPIC — классика с тюменским акцентом, где пройдет старт на адаптированной дистанции 1,7 км (один круг) — плавание — 46 км (два круга) — веломарафон — 10,2 км (два круга) — бег по городским маршрутам.

Глава Тюмени призвал земляков поддержать спортсменов: "Давайте вместе создадим незабываемую атмосферу и поддержим спортсменов на пути к победе!".

Больше информации здесь.

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# Максим Афанасьев , триатлон

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