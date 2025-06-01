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Молодежь Тюменской области создаст просветительские фильмы о великом педагоге

Общество, 18:05 16 июня 2025

предоставлено Евгением Федоровым | Фото: предоставлено Евгением Федоровым

Уникальный образовательный проект из Ишима получил грантовую поддержку губернатора Тюменской области. На реализацию фестиваля психолого-педагогических классов "Ершовская осень" выделено 434 тыс. 954 рубля.

Фестиваль посвящен 210-летию со дня рождения знаменитого земляка – писателя Петра Павловича Ершова. В рамках проекта учащиеся психолого-педагогических классов из 26 муниципалитетов Тюменской области освоят создание просветительских видеороликов и изучат малоизвестную страницу биографии писателя.

"Мы впервые организуем фестиваль, посвященный педагогическому наследию Ершова. До сих пор оно оставалось малоизученным, и именно наши школьники смогут первыми исследовать тему. Это уникальная возможность для молодежи погрузиться в историю отечественной педагогики и, возможно, найти свое призвание", – отметил директор АНО "Перспектива" Евгений Федоров.

Участники проекта создадут не менее 30 видеороликов, через создание которых изучат такие темы как "Ершов и его ученик Менделеев", "Педагогическая мастерская Ершова" и "Суверенная российская педагогика".

Финальным аккордом станет масштабный фестиваль в Ишиме, где будут определены лучшие работы и вручен Гран-при.

"Созданные видеоролики станут частью образовательного процесса в школах региона и помогут сохранить педагогическое наследие нашего великого земляка для будущих поколений", – подчеркнул Евгений Федоров.

Проект реализуется с 1 сентября по 31 декабря 2025 года и опирается на успешный опыт организаторов в создании научно-популярного медиаконтента для школьников.

Добавим, что проект реализуется на базе ТОГИРРО – главного социального партнера инициативы при содействии департамента по социальным вопросам администрации Ишима, что создает надежную основу для эффективной работы и развития инициативы в будущем.

Инна Кондрашкина

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# гранты губернатора , Ишим , Петр Ершов

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