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Главное событие для профессионалов рынка: Domclick Digital Day соберёт экспертов недвижимости в Тюмени

Экономика, 16:24 17 июня 2025

пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

24 июля в Тюмени на площадке Технопарка (ул. Республики, 142) состоится конференция Domclick Digital Day, посвящённая развитию ключевых сегментов рынка недвижимости: ипотеки, новостроек, готового жилья и загородной недвижимости. Участники обсудят актуальные тренды и стратегии для бизнеса. Сбер приглашает на мероприятие застройщиков, подрядчиков, риелторов и всех, кто интересуется этой темой.

пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

В программе — публичная беседа о перезагрузке бизнеса, где эксперты Сбера и крупнейших агентств недвижимости поделятся опытом в построении стратегий, внедрении инноваций и управлении командами. Отдельные блоки посвятят искусственному интеллекту как инструменту повышения эффективности и портрету рынка недвижимости в цифрах.

Одним из главных событий станет форсайт-сессия о роли Урала как драйвера промышленного развития и рынка недвижимости России. Кроме того, гостей ждёт блок "PRO инновации", где обсудят прорывные технологии в отрасли.

пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

Специальный гость конференции — гроссмейстер, чемпион Европы по шахматам Эрнесто Инаркиев. Он в выступлении "Шах и мат неопределённости" расскажет, как системное мышление помогает принимать стратегические решения.

Светлана Панкратова, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

"В условиях рыночной нестабильности и стремительно развивающихся технологий особенно важно находить единомышленников, с которыми можно не просто адаптироваться, а опережать перемены. Мы соберем на конференции тех, кто готов мыслить масштабно, видеть сквозь цифры реальные трансформации. Уверена, что именно в таких диалогах рождаются инициативы, которые могут стать прорывными — от стратегии ипотечного кредитования до цифровых решений в застройке и управлении жильём".

Принять участие в Domclick Digital Day можно будет как очно, так и в онлайн-формате. Очное участие доступно только партнерам Домклик. Онлайн-участие доступно всем желающим, для этого необходимо пройти регистрацию.

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