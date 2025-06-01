Александр Моор предложил ввести запретные зоны для СИМ в муниципалитетах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени накоплен хороший практический опыт по профилактике ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Более 130 городских локаций обозначены как запретные зоны для СИМ. В их числе парки, площади и другие места массового отдыха. Такой подход показал свою эффективность. Его стоит масштабировать и на другие муниципалитеты.

Об этом по итогам заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Участники встречи, в частности, рассмотрели вопрос профилактики ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.

Глава региона отметил, что количество СИМ стабильно растет. Только арендных электросамокатов на территории Тюменской области насчитывается около 6,3 тыс., однако культура их использования пока отстает. С 2023 года ведется системная работа с кикшеринговыми компаниями в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске. В результате по сравнению с прошлым годом число ДТП с участием СИМ сократилось на 17%, количество пострадавших уменьшилось на 24%.

"Не считаю, что электросамокаты нужно запрещать. Средства индивидуальной мобильности удобны и востребованы, особенно у молодежи. Но ради безопасности – особенно детей и подростков – необходимо соблюдать баланс: комфорт и свобода передвижения должны сочетаться с ответственным поведением и разумными ограничениями", - написал Александр Моор в своем Telegram-канале.