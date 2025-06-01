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Предприятия Тюменской области сработали с прибылью в 175,5 млрд рублей

Экономика, 15:34 18 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

175,5 млрд рублей составила прибыль предприятий Тюменской области с января по март. Доходных организаций за первые три месяца года — 64,7 %, сообщает Тюменьстат.

При этом наибольшая доля прибыльных организаций – это обрабатывающие производства и добывающие.

В Югре прибыльных организаций 64,8 %, их доход оценивается в 202,4 млрд рублей.

На Ямале удельный вес прибыльных организаций составил 60,6 %, объем прибыли – 772,4 млрд рублей.

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# прибыль , Тюменьстат

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