Предприятия Тюменской области сработали с прибылью в 175,5 млрд рублей
175,5 млрд рублей составила прибыль предприятий Тюменской области с января по март. Доходных организаций за первые три месяца года — 64,7 %, сообщает Тюменьстат.
При этом наибольшая доля прибыльных организаций – это обрабатывающие производства и добывающие.
В Югре прибыльных организаций 64,8 %, их доход оценивается в 202,4 млрд рублей.
На Ямале удельный вес прибыльных организаций составил 60,6 %, объем прибыли – 772,4 млрд рублей.