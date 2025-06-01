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Казанский район завершил посевную кампанию

Экономика, 11:10 19 июня 2025

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Аграрии Казанского района завершили весеннюю посевную кампанию. В этом году яровыми засеяно 58 тыс. 958 га, включая зерновые, технические культуры и кукурузу на силос, сообщает администрация муниципалитета.

Самая большая площадь традиционно отведена под пшеницу - 32 тыс. 639 га. Ячмень посеян на 13 тыс. 323 га, овес - 3 тыс. 223 га, горох - 2 тыс. 828 га.

Из технических культур в районе выращивают лен (4 тыс. 167 га), сою (1 тыс. 620 га), подсолнечник (475 га) и рапс (200 га). Площадь кукурузы заняла 1 тыс. 442 га.

Для улучшения качества почвы и увеличения урожайности аграрии внесли 4 тыс. 552 т минеральных удобрений на площади 43 тыс. 492 га.

Сейчас земледельцы проводят химическую обработку полей против сорняков и вредителей. Уже обработаны первые 13 тыс. 688 га, что составляет около 23 % от общего объема работ. Следующий этап - контроль состояния всходов.

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# АПК , Казанский район , посевная кампания

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