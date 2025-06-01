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Аграрии Абатского района завершили яровой сев

Экономика, 14:18 19 июня 2025

Администрация Абатского района | Фото: Администрация Абатского района

39 тыс. 278 га засеяли яровыми культурами в Абатском районе в посевном сезоне 2025 года. Большая часть отведена пшенице - 27 тыс. 124 га, сообщает пресс-служба районной администрации.

Самым крупным землепользователем здесь является агрохолдинг "Юбилейный", его поля занимают 19 тыс. 13 га.

Всего, по данным регионального департамента АПК, в Тюменской области на 19 июня яровой сев зерновых, зернобобовых, технических культур, однолетних трав и овощей проведен на 766,5 тыс. га, что составляет 96 % от планируемой посевной площади.

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# Абатский район , АПК , посевная кампания

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