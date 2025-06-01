Корпорация МСП помогла в развитии предприятия из Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Малая технологическая компания (МТК) из Тюменской области стала одной из получателей льготного финансирования. На сегодняшний день уже 11 малых технологических компаний из семи регионов России получили льготное финансирование в рамках специальной программы Минэкономразвития РФ и корпорации МСП по результатам нового отбора заявок в 2025 году.

Общая сумма составила 685 млн рублей. Льготное финансирование получили также МТК из Москвы, Московской, Ульяновской, Свердловской, областей, Удмуртской Республики, Республики Башкортостан. Привлеченные средства позволят им нарастить объемы производства и расширить номенклатуру выпускаемой продукции, а также создать дополнительные рабочие места, сообщает на сайте МСП.РФ.

Предприятия занимаются разработкой компьютерного программного обеспечения, производством контрольно-измерительных и навигационных приборов, электрического и электронного оборудования, а также промышленных роботов и роботизированных систем с искусственным интеллектом.

Для малых технологических компаний, по словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, критически важен доступ к льготному финансированию. "Длинный производственный цикл не всегда позволяет обеспечивать ритмичное пополнение оборотных средств, не говоря уже о расширении и развитии. В этом году в апреле мы перезапустили программу льготного кредитования высокотеха, и уже за первые месяцы объем заявок превысил плановые показатели. Это говорит о востребованности инструмента, который позволяет МТК развиваться и активнее интегрироваться в кооперационные цепочки для обеспечения технологического суверенитета страны", — отметил он.

Программа дает возможность МТК получить кредитные средства льготной ставке "ключ минус 7%" на весь период кредитования. Они могут быть использованы как для реализации инвестиционных проектов предприятия, так и на оборотные цели. Среди ключевых критериев, которым должна соответствовать компания из реестра МТК для получения льготного кредита: выручка не менее 100 млн рублей, а также темп роста выручки за последние два года не менее 10%.

Корпорация МСП запустила исследование для формирования индекса развития малых технологических компаний (МТК). При расчете будут учитываться основные показатели деятельности МТК, включая финансовые. Индекс поможет малым технологическим компаниям объективно оценить состояние своих предприятий для принятия стратегических решений по дальнейшему развитию. Показатель также будет рассматриваться при получении финансирования по программам льготного кредитования.