Тюменские партийцы включились в профилактическую работу на дорогах

| Фото: Тюменское городское отделение "Единой России" | Фото: Тюменское городское отделение "Единой России"

Активисты первичных отделений "Единой России" помогают госавтоинспекторам вести профработу на дорогах Тюмени.

По статистике, каждое пятое ДТП в Тюменской области происходит с участием пешеходов, каждый пятый погибший в аварии — также пешеход. В профилактическую работу сегодня включены как дорожные инспекторы, отряды ЮИД в школах, так и неравнодушные партийцы. Так, активисты первичного отделения № 45 и ТОС "Березняки" вышли на дороги с призывом соблюдать правила движения и вести себя аккуратно за рулем.

Акция получила название "Осторожно, дети!" и была приурочена к сезону летних каникул. Водители получили специальные памятки, а подросткам партийцы разъяснили правила управления скутерами, квадроциклами и электросамокатами.

Организаторы мероприятия выразили надежду, что подобные акции помогут снизить количество ДТП с участием детей и сделать улицы Тюмени более безопасными для всех.

Евгения Шевцова