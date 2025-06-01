  • 19 июня 202519.06.2025четверг
  • USD78,7174
    EUR90,3093
  • В Тюмени 17..19 С 5 м/с ветер северный

Тюменские партийцы включились в профилактическую работу на дорогах

Общество, 17:25 19 июня 2025

Тюменское городское отделение "Единой России" | Фото: Тюменское городское отделение "Единой России"

Активисты первичных отделений "Единой России" помогают госавтоинспекторам вести профработу на дорогах Тюмени.

По статистике, каждое пятое ДТП в Тюменской области происходит с участием пешеходов, каждый пятый погибший в аварии — также пешеход. В профилактическую работу сегодня включены как дорожные инспекторы, отряды ЮИД в школах, так и неравнодушные партийцы. Так, активисты первичного отделения № 45 и ТОС "Березняки" вышли на дороги с призывом соблюдать правила движения и вести себя аккуратно за рулем.

Акция получила название "Осторожно, дети!" и была приурочена к сезону летних каникул. Водители получили специальные памятки, а подросткам партийцы разъяснили правила управления скутерами, квадроциклами и электросамокатами.

Организаторы мероприятия выразили надежду, что подобные акции помогут снизить количество ДТП с участием детей и сделать улицы Тюмени более безопасными для всех.

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дорожная безопасность , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:11 19.06.2025Откачка дождевой воды на улицах Тюмени продолжится ночью
18:31 19.06.2025Более 500 коммунальных объектов планируется реконструировать и построить в Тюменской области
18:09 19.06.2025Новую дорогу строят в селе Заводоуковского округа
17:58 19.06.202520 июня - события дня

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора