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Пенсионеры Тюменского района посоревнуются в плавании, дартсе и пулевой стрельбе

Спорт, 11:21 20 июня 2025

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Более 60 участников из 20 сельских поселений поборются за награды спартакиады пенсионеров Тюменского района. Женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет покажут свою силу, ловкость и командный дух, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

21 июня соревнования стартуют с плавания. Начало в 11 часов в бассейне "Викинг" (Тюмень, ул. 50 лет Октября, 215/2).

28 июня в 9 часов 45 минут начнется торжественное открытие и состязания по дартсу, пулевой стрельбе, шахматам, настольному теннису и легкоатлетическому кроссу в центре "Олимпия" (с. Мальково, ул. Журавлиная, 1).

Победители определятся в личном и командном зачетах. Спартакиада проходит в рамках госпрограммы "Спорт России".

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# пенсионеры , спартакиада , Тюменский район

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