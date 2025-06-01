Тюменская область запустит совместные образовательные программы с "НОВАТЭК"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение с главой правления "НОВАТЭК" Леонидом Михельсоном на Петербургском международном экономическом форуме 20 июня. Взаимодействие предполагает реализацию совместных образовательных программ, проведение исследований и организацию работы с вузами кампуса для решения актуальных технологических задач топливно-энергетической сфере.

"В 2021 году мы подписывали соглашение о нашем технологическом сотрудничестве для решения тех задач, которые стоят в целом в отрасли. Благодаря этому сотрудничеству, большое количество промышленных и технологических компаний Тюменской области и тех, что входят в наш Нефтегазовых кластер, уверенно двигаются вперед", — сказал Александр Моор.

Цель нового соглашения — создать благоприятные условия для развития научного, научно-технического, инновационного и образовательного потенциала региона, преодоления технологических вызовов нефтегазовой отрасли и развития высокотехнологичного сектора экономики РФ.

"Это соглашение - очередной шаг в нашем развитии. Оно касается сотрудничества в научной, технологической и образовательной сферах. Мы приглашаем компанию "НОВАТЭК" стать нашим партнером в создании Межуниверситетского кампуса в Тюмени. Нам важен научный потенциал компании, которая входит в число лидеров в нефтегазовой сфере. Это будет одно из направлений деятельности кампуса", — добавил губернатор.

Напомним, тюменский кампус строят в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".

ПАО "НОВАТЭК" занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов.

Виктория Макарова