Успешный проект по поддержке некоммерческого сектора запустят в Ялуторовске

| Фото: предоставлено Галиной Осколковой | Фото: предоставлено Галиной Осколковой

Актуальный проект из Ялуторовска "Созвездие малых территорий 2.0" победил в конкурсе грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2025 году. Он станет продолжением предыдущей инициативы по поддержке некоммерческих организаций в муниципалитетах юга Тюменской области. Проект уже дал ощутимые результаты для малых территорий - за время работы ресурсного центра в 2024 году было создано девять новых НКО, а более 30 организаций своевременно обновили свои документы на сайте Министерства юстиции.

| Фото: предоставлено Галиной Осколковой | Фото: предоставлено Галиной Осколковой

"Мы видим огромный потенциал в развитии общественных инициатив на местах, и наша задача – помочь активистам реализовать свои идеи", — подчеркнула директор директор АНО" Ресурсный центр поддержки общественных инициатив" Галина Осколкова. Успех проекта, добавила она, подтверждается высокой удовлетворенностью участников – 100% опрошенных организаций отметили необходимость и эффективность поддержки.

| Фото: предоставлено Галиной Осколковой | Фото: предоставлено Галиной Осколковой

Новый этап проекта включает проведение серии обучающих семинаров по различным аспектам работы НКО, организацию консультационной поддержки по юридическим и финансовым вопросам, создание информационных ресурсов для некоммерческих организаций и менторское сопровождение молодых НКО в ведении бухгалтерского учета.

| Фото: предоставлено Галиной Осколковой | Фото: предоставлено Галиной Осколковой

Особое внимание уделяется развитию цифровых компетенций НКО. В рамках проекта планируется создание одностраничных сайтов для организаций, что поможет повысить их информационную открытость.

"Мы стремимся создать пространство, где активисты смогут обмениваться опытом, находить партнеров и реализовывать свои проекты. Важным элементом станет создание чата для общения участников и организация уже третьего слета некоммерческих организаций. В нем планируют принять участие не менее 30 представителей некоммерческих организаций юга региона", — отметила Галина Осколкова.

Итогом станет повышение квалификации активистов, усиление партнерского взаимодействия и расширение вовлеченности жителей в решение социальных проблем территорий.

| Фото: предоставлено Галиной Осколковой | Фото: предоставлено Галиной Осколковой

Реализация проекта "Созвездие малых территорий 2.0" откроет новые возможности для развития гражданского общества в регионе и поможет воплотить в жизнь множество полезных инициатив на местном уровне.

"Пусть загораются новые звезды на малых территориях региона!", - подытожила руководитель ресурсного центра.

| Фото: предоставлено Галиной Осколковой | Фото: предоставлено Галиной Осколковой

Напомним, в конкурсе грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2025 году определили 110 победителей, пять из них – из Ялуторовска.

Инна Кондрашкина