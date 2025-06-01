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С реализацией программы инициативного бюджетирования ознакомились тюменские депутаты

Политика, 10:02 25 июня 2025

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

33 проекта из 42 поступивших на конкурс инициативного бюджетирования заявок прошли экспертизу в 2024 году. С ходом реализации программы депутаты Тюменской городской думы познакомились в ходе заседания 24 июня.

Как рассказал глава города Максим Афанасьев, реализация практики инициативного бюджетирования в рамках проекта "Твой бюджет" продолжается, в 2024 году финансирование составило 19 млн рублей.

"Тюменцы с энтузиазмом включаются в обсуждение новых идей по улучшению качества жизни в городе, - подчеркнул мэр. - И не просто обсуждают, а разрабатывают авторские программы, частично финансируют их и контролируют исполнение".

Он добавил также, что пятый конкурс инициативных проектов в 2024 году подарил городу уникальные проекты в области культуры и спорта, укрепления семейных ценностей и патриотического воспитания.

Механизм инициативного бюджетирования как новая программа поддержки идей граждан был впервые опробован в Тюмени в 2020 году - ещё до того, как это было внедрено по всей стране. Через два года тюменский опыт был отмечен и рекомендован к тиражированию в других регионах.

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

"Наши жители проявляют активность, и с каждым годом количество участвующих в голосовании растет, как и количество заявок, поступающих от инициативных граждан", - отметила председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.

Напомним также, что в 2024 году тюменский опыт был отмечен на федеральном уровне, когда команда областного центра получила высокую оценку и благодарственное письмо научно-исследовательского финансового института Минфина РФ за вклад в развитие системы инициативного бюджетирования. Награждение состоялось на VI Всероссийской отраслевой конференции в Москве.

Если в начале реализации программы в 2020 году проекты касались в основном благоустройства, то в 2021 году к ним добавились патриотические и событийные.

В городе уже реализовано более 50 инициатив, предложенных и выбранных горожанами. Среди них: новые детские площадки в микрорайонах, хоккейный корт, скейт-парк, площадка для паркура, места для выгула животных, дополнительное озеленение скверов и многое другое. Из событийных мероприятий тюменцам запомнились фестивали кубинской культуры, детского и семейного кино, спортивные шоу.

"Важно, чтобы жители были вовлечены в этот процесс, чтобы большее количество людей участвовали в процессе голосования", - подвела итог Светлана Иванова.

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Николай Ступников

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# гордума , инициативное бюджетирование

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