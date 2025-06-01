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В Тюмени на пожаре с автоприцепом пострадал человек

Происшествия, 11:19 25 июня 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Автоприцеп загорелся в Тюмени на ул. Чекистов, 28 утром 25 июня, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Два пожарных расчета МЧС России оперативно ликвидировали возгорание на площади пяти квадратных метров. В результате происшествия один человек получил травмы.

В настоящее время сотрудники органов дознания выясняют причины и обстоятельства случившегося.

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