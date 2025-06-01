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Инвестпроекты на 92 млн рублей планируют реализовать в Армизонском районе

Экономика, 12:25 26 июня 2025

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Более 92 млн рублей составляет объем инвестиционных проектов в Армизонском районе. Их заявили местные предприниматели за первые пять месяцев 2025 года. Такие данные обсудили на выездной планерке инвестиционной команды Тюменской области.

Как сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области, генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов провел личный прием местных бизнесменов.

Кроме того участники мероприятия рассмотрели новые проекты в сфере туризма. Эксперты взяли в проработку обращения предпринимателей по вопросам подключения объектов к сетям электроснабжения и аренды помещений.

Также в рамках рабочего визита, представители Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров провели встречу с предпринимателями и сельхозпроизводителями района.

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# Армизонский район , инвестиционное агентство , инвестиционные проекты

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