Инвестпроекты на 92 млн рублей планируют реализовать в Армизонском районе

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Более 92 млн рублей составляет объем инвестиционных проектов в Армизонском районе. Их заявили местные предприниматели за первые пять месяцев 2025 года. Такие данные обсудили на выездной планерке инвестиционной команды Тюменской области.

Как сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области, генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов провел личный прием местных бизнесменов.

Кроме того участники мероприятия рассмотрели новые проекты в сфере туризма. Эксперты взяли в проработку обращения предпринимателей по вопросам подключения объектов к сетям электроснабжения и аренды помещений.

Также в рамках рабочего визита, представители Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров провели встречу с предпринимателями и сельхозпроизводителями района.