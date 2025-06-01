Четыре техногенных пожара зафиксировано в Тюменской области за сутки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре техногенных пожара зафиксировано в Тюменской области за минувшие сутки 25 июня, сообщает региональное МЧС, один человек пострадал.

В д. Марай Тюменского района произошёл пожар в двухэтажном деревянном жилом доме на ул. Школьной. Огонь повредил внутреннюю отделку на площади один квадратный метр. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.

Вечером на ул. Степана Халтурина в Тюмени произошёл пожар в деревянном жилом доме. Огонь повредил 10 кв. м кровли. Пострадавших нет. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём.