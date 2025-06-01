Уровень зарплат выпускников ТюмГУ вошел в топ-15 по стране

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уровень зарплат экономистов и финансистов, которые окончили Тюменский государственный университет, вошел в топ-15 по стране. Рейтинг российских вузов составили эксперты сервиса SuperJob, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Всего в шорт-лист вошли 57 государственных вузов из 40 городов - классические и профильные экономические университеты.

Тюменский государственный университет занимает 14 место. Средние зарплаты выпускников выросли за год на пять тысяч рублей и составили 100 тыс. рублей в месяц. В рейтинге также учтена доля выпускников, работающих в том городе, где они учились. У ТюмГУ это 61 %.

Лидерами рейтинга по-прежнему остаются столичные вузы: МГИМО, ВШЭ и МГУ. В тройке лидеров рейтинга и Финансовый университет при правительстве РФ.

Добавим, что на направление бакалавриата "Экономика" в Финансово-экономический институт ТюмГУ в 2025 г. на бюджетной основе могут поступить 30 человек. Также есть пять бюджетных мест на экономику в Школе перспективных исследований (SAS).

Для желающих продолжить обучение в магистратуре по экономике доступны 40 бюджетных мест, выделенные на программы "Цифровая экономика" и "Финансовые технологии" (сетевая магистерская программа совместно с Альфа-Банком и НИУ ВШЭ).