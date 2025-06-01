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Модернизировать коммунальную инфраструктуру в Тюменской области будут по меморандуму с Минстроем

Экономика, 11:52 27 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Модернизировать коммунальную инфраструктуру в Тюменской области будут по меморандуму с Минстроем. Регион сможет получить финансовую поддержку из федерального бюджета на развитие инженерных систем, в том числе в виде инфраструктурных кредитов, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Документ регулирует отношения, связанные с реализацией федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"Регион берет на себя ряд обязательств. Необходимо сократить долю задолженности за коммунальные услуги потребителей, утвердить и реализовать инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций, участвующих в модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Ежегодно увеличивать скорость восстановления сетей и объём их замены. Обязательным условием меморандума является привлечение дополнительных внебюджетных источников финансирования", - уточнил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

Ранее правительственная комиссия по региональному развитию в РФ под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина предусмотрела для Тюменской области трёхлетний лимит бюджетного кредита на сумму около 3,4 млрд рублей. Регион сможет получить средства для ускоренного строительства коммунальной инфраструктуры на льготных условиях — 3 %. Правительство региона формирует необходимую заявку с перечнем планируемых к строительству объектов.

Меморандум заключен на срок до 15 января 2031 года.

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# ЖКХ , меморандум , модернизация , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект , Правительство РФ

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