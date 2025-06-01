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Курьер мошенников забрал у пожилых тюменцев 10 миллионов рублей

Происшествия, 15:55 28 июня 2025

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подозреваемого в серии мошеннических действий задержали полицейские в Тюмени. Житель Самарской области выполнял функции курьера и за процент забирал деньги у обманутых пожилых людей. Ущерб составил около 10 млн рублей.

Во всех случаях потерпевшим звонили неизвестные. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, они сообщали жертвам о том, что они якобы оказывают финансовую поддержку иностранному государству.

Во избежание наказания мошенники настоятельно рекомендовали пенсионерам задекларировать все имеющиеся дома денежные средства, которые они в последующем передавали прибывшему курьеру.

Полицейские выяснили, что все преступные деяния имеют схожий почерк и совершены одним и тем же лицом. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого 2000 года рождения.

Установлено, что с молодым человеком связались неизвестные и предложили ему подработку – забирать по указанным адресам в разных городах России денежные средства, а затем переводить их на другие банковские счета.

Приехав в город Тюмень, злоумышленник совершил пять эпизодов противоправных действий. Общая сумма причиненного ущерба пожилым гражданам составила около 10 млн рублей.

В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений. Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество", сообщает УМВД по Тюменской области.

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Пострадавших от действий подозреваемого, а также тех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (3452) 794-004, 8 (3452) 794-014 или 102.

Видео: УМВД по Тюменской области

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# мошенники , уголовное дело

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