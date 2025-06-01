В медицинской сфере Тюменской области сохраняется высокий спрос на кадры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Высокий спрос на кадры сохраняется в медицинской сфере Тюменской области. На одну вакансию приходится лишь 2,1 резюме потенциальных кандидатов, а здоровым для рынка труда является соотношение от четырех откликов соискателей на одно предложение о работе.

Об этом сообщает платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter. Аналитики провели опрос, который показал, что в 2025 году сразу 80 % опрошенных работодателей медицинской сферы испытывают сложности в подборе врачей, младшего медперсонала, а также других специалистов.

По сравнению с прошлым годом показатели индекса немного выросли - на 0,2 %, и связано это в первую очередь с ростом активности местных кандидатов – плюс 26 %. Но по факту медработников и фармацевтов их по-прежнему сильно не хватает, чтобы обеспечивать потребности работодателей в регионе.

Две трети опрошенных уточнили, что по сравнению с 2024 г. им стало существенно сложнее набирать кадры, еще треть отметили, что ситуация никак не изменилась, но и лучше не стала. И лишь 4 % признали, что им стало проще закрывать вакансии медиков.

Работодатели также поделились, специалистов каких категорий им сложнее всего найти. И лидирующая позиция оказалась у среднего медперсонала. На втором месте — врачебный персонал высшей категории, кандидаты медицинских наук и другие. На третьем — специалисты административного сектора.

Между тем работодатели признали и ряд других проблем, характерных для медицинской сферы. Чаще всего медработники переходят к конкурентам, предлагающим больший доход. Или вообще меняют свою профессиональную сферу, например, переходя в IТ-сектор или ретейл.

В числе проблем, которые могут влиять на текучесть кадров, интервьюеры указали неудовлетворенность условиями труда (зарплаты, соцпакет, режим отдыха) — отметили 59 %, нехватку квалифицированных кандидатов на рынке труда – 51 % и быстрое выгорание персонала – 42 %.