Туризм и инвестиции объединят Тюменскую и Мурманскую области

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Возможности сотрудничества в сфере развития сферы туризма, индустрии гостеприимства обсудили предприниматели и инвесторы Тюменской и Мурманской областей на роуд-шоу "Инвестиционные проекты Мончегорска" в отеле "Ремезов" в Тюмени 30 июня.

Несколько дней делегация из Мончегорска знакомилась с потенциалом Сибири: изучала городскую среду Тюмени и Тобольска, туристические и инвестиционные проекты.

"Коллеги приехали с конкретной задачей — рассмотреть различные идеи для реализации на территории Мурманской области, в Мончегорске. Если в районе потрясающих природных локаций Хибин и озера Имандра появится что-то интересное, и к этому могут быть причастны тюменские предприниматели, это будет очень здорово — это всегда расширяет горизонты. Наши бизнесмены очень мобильны, они реализуют проекты в Алтайском, Ставропольском краях, регионах Уральского федерального округа. Почему бы не рассмотреть в этом плане и Мурманскую область", — сказала директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

Тюменская область, в свою очередь, также готова прнять инвесторов и предпринимателей из Мончегорска. Для этого, как отмечает Мария Трофимова, и выстраивается сотрудничество, коммуникация, проходят обменные инфотуры. Так, туроператоры из Тюменской области отправятся на фестиваль северной культуры "Имандра", который состоится в августе. Далее туроператорское сообщество Мурманской области побывает в тюмени с ответным визитом.

"Мы дотянулись до Арктики, Мурманской области. В прошлом году заключили соответствующее соглашение. У жителей Тюменской области и соседних территорий — Югры, Ямала — появится возможность отправиться в поездку в Мурманскую область, изучить этот замечательный край. Например, Териберка у многих оставляет неизгладимое впечатление. Думаю, и жители нашего региона с удовольствием отправились бы исследовать арктическую зону", — добавила Мария Трофимова.

Как рассказал заместитель директора Агентства развития Мончегорска Александр Елисеев, город в центре Кольского полуострова активно развивается, имеет большой потенциал. За последние пять лет турпоток в Мурманскую область и, в частности, Мончегорск вырос в 14 раз. Люди приезжают, чтобы увидеть красоту природы, попробовать себя в активном туризме.

"Нам не хватает профессиональных компетенций инвесторов, которые могут удовлетворить спрос современных туристов. Мы ведем эту работу в Агентстве развития Мончегорска, готовим к этому местных предпринимателей. У нас в городе проживает около 40 тысяч жителей. Несколько лет назад мы заметили, что многим предпринимателям не хватает рынков, где можно удовлетворить спрос. Такой рынок мы увидели в Тюменской области", — отметил Александр Елисеев.

Он оценил активность тюменского предпринимательского сообщества, опыт реализации проектов нового формата. Так, авторы инициативы с исторической составляющей "Порт на Имандре" ищут инвесторов, которые создадут здесь точку притяжения со своей атмосферой, культурой, необычными местами.

Руководитель направления "Туризм" Агентства развития Мончегорска Дарья Яркова считает, что оба региона могут создать совместный турпродукт просветительской и образовательной направленности, демонстрирующий развитие Сибири и Севера.

"Аналогичных турпродуктов в России нет. Вы знаете, что многие люди путают Север и Сибирь? Почему бы нам не показать, где это находится и в чем принципиальная разница? Я ехала к вам, чтобы с профессиональной точки зрения посмотреть, как вам удалось так быстро и качественно развить инфраструктуру, в том числе и городскую, и туристическую. Меня очень впечатлил Тобольск, вчера целый день провели в нем: и прием, и сервис, и качество городской среды — все на высоком уровне", — дополнила она.

Результатом роуд-шоу станут конкретные предлоэжения по сотрудничеству и идеи для совместного развития разных нгаправлений между двумя регионами.

Инна Пахомова