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Собственников 603 домов в Тюменской области освободили от взносов на капремонт

Экономика, 13:20 01 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Собственников 603 небольших многоквартирных домов в Тюменской области освободили от взносов на капремонт. Уже уплаченные суммы владельцам вернут, если в их домах не было капитального ремонта. Самая крупная сумма возврата превысила 200 тыс. рублей, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства.

"Как правило, люди в этих домах всё делают самостоятельно. Это практически частные дома. И сегодня мы приводим систему в соответствие здравому смыслу", - подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

Такая возможность появилась благодаря доработке региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Теперь жители смогут самостоятельно определять сроки ремонта и выполнять работы.

В департаменте отметили, что Фонд капитального ремонта МКД вернёт взносы, которые собственники помещений в этих домах успели заплатить в общий котёл. ТРИЦ разослал жителям таких домов квитанции с информацией, как оформить возврат.

Получить выплату смогут собственники квартир 416 домов. В 187 - Фонд уже выполнил капитальный ремонт конструктивов, поэтому люди продолжат оплачивать взнос пока не возместят стоимость работ.

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# взносы , ЖКХ , капитальный ремонт

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