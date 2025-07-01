  • 1 июля 20251.07.2025вторник
  • В Тюмени 26..28 С 3 м/с ветер западный

Сотрудничать с Волгоградом и Рязанью будет Тюменская городская дума

Политика, 13:42 01 июля 2025

Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

Соглашение о сотрудничестве с коллегами из представительных органов Рязани и Волгограда, Татьяной Панфиловой и Владленом Колесниковым, подписала председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова. Таким образом, в настоящее время межмуниципальное взаимодействие налажено с 10 субъектами Российской Федерации.

Подписание состоялось в рамках проходившей в Якутске трёхдневной межрегиональной конференции, где обсуждалось, в частности, повышение роли представительных органов. В один из дней конференции участники посетили масштабный строительный объект — мост через реку Лену в Якутске.

"Металлоконструкции для Ленского моста изготовлены на тюменском заводе "Стальмост". Это подтверждает, что наши предприятия активно участвуют в реализации крупных инфраструктурных проектов, демонстрируя свою способность решать самые сложные инженерные задачи в самых разных уголках нашей необъятной Родины", — подчеркнула Светлана Иванова.

"Наши замечательные города богаты уникальной историей и традициями. Убеждена, что такого рода партнерство принесет пользу всем участникам рабочих встреч", — рассказала она, выступая перед коллегами из разных городов с докладом о работе Тюменской гордумы.

Напомним, в январе 2025 года было подписано соглашение между представительными органами Тюмени и Якутска. Председатель Якутской городской Думы Альберт Семёнов тогда подчеркнул, что по итогам прошлого года Тюменская область вошла в пятёрку лидеров по качеству жизни, в связи с этим опыт Тюмени представляет большой интерес.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гордума , соглашение о сотрудничестве

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:42 01.07.2025Сотрудничать с Волгоградом и Рязанью будет Тюменская городская дума
13:31 01.07.2025 Вступил в силу закон об усилении контроля за операциями с цифровым рублем
17:34 30.06.2025Артем Жога предложил проводить в Уральском округе фестиваль трудовых династий
16:38 30.06.2025Тюменский депутат предложил ускорить разработку профстандарта предпринимателя

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора