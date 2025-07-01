Сотрудничать с Волгоградом и Рязанью будет Тюменская городская дума

| Фото: Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

Соглашение о сотрудничестве с коллегами из представительных органов Рязани и Волгограда, Татьяной Панфиловой и Владленом Колесниковым, подписала председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова. Таким образом, в настоящее время межмуниципальное взаимодействие налажено с 10 субъектами Российской Федерации.

Подписание состоялось в рамках проходившей в Якутске трёхдневной межрегиональной конференции, где обсуждалось, в частности, повышение роли представительных органов. В один из дней конференции участники посетили масштабный строительный объект — мост через реку Лену в Якутске.

"Металлоконструкции для Ленского моста изготовлены на тюменском заводе "Стальмост". Это подтверждает, что наши предприятия активно участвуют в реализации крупных инфраструктурных проектов, демонстрируя свою способность решать самые сложные инженерные задачи в самых разных уголках нашей необъятной Родины", — подчеркнула Светлана Иванова.

"Наши замечательные города богаты уникальной историей и традициями. Убеждена, что такого рода партнерство принесет пользу всем участникам рабочих встреч", — рассказала она, выступая перед коллегами из разных городов с докладом о работе Тюменской гордумы.

Напомним, в январе 2025 года было подписано соглашение между представительными органами Тюмени и Якутска. Председатель Якутской городской Думы Альберт Семёнов тогда подчеркнул, что по итогам прошлого года Тюменская область вошла в пятёрку лидеров по качеству жизни, в связи с этим опыт Тюмени представляет большой интерес.

Николай Ступников