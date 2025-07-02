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98 участков сельских дорог отремонтируют за лето в Тюменском районе

Экономика, 17:43 02 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

98 участков автомобильных дорог общей протяженностью более 56 км отремонтируют в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в Тюменском районе в течение строительного сезона. На 41 объекте работы уже завершены, сообщила глава муниципалитета Ольга Зимина в своих соцсетях.

Всего этим летом ремонт идет во всех 45 населенных пунктах района. "На этой неделе укладку долгожданного нового покрытия наблюдают жители двух соседних улиц - Новоселова и Федерации - в селе Каменка. Хорошая погода помогает дорожникам выполнять запланированные работы оперативно и качественно", - уточнила она.

Продолжается первый этап строительства дорог на площадке ИЖС в с. Червишево, где предоставлялись участки для многодетных семей. Сейчас здесь работает тяжелая техника, на улицах и проездах площадки специалисты исправляют профиль дорожного полотна и дополняют слой основания песком. На некоторых участках уже нанесли слой щебеночно-песчаной смеси.

"Все дорожные работы в районе идут по плану, на некоторых объектах даже с опережением графика. Главное, чтобы без потери качества", - подчеркнула ольга Зимина.

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# национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект , Ольга Зимина , ремонт дороги , Тюменский район

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