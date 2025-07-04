Инвестор из Упорово открыл ресторан при господдержке

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инвестиционный проект "Открытие ресторана доставки Rolik суши-роллы" предприниматель с. Упорово Оганес Катикян реализовал при поддержке фонда финансирования предпринимательства Тюменской области. Он стал участником региональной программы "Развитие".

"Предприниматель вначале купил франшизу. Взял в аренду помещение, сделал ремонт, организовал зонирование. Закупил и установил новое оборудование. Все получилось благодаря программе "Развитие" в фонде финансирования предпринимательства Тюменской области. Сейчас в работе — третий займ, уже на запуск новой продуктовой линейки роллов", - рассказали в фонде.

По словам Оганеса, он не собирается останавливаться на достигнутом: "Впереди — новые продукты, новые идеи и, конечно, развитие. С поддержкой — это реально".