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Инвестор из Упорово открыл ресторан при господдержке

Экономика, 14:16 04 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инвестиционный проект "Открытие ресторана доставки Rolik суши-роллы" предприниматель с. Упорово Оганес Катикян реализовал при поддержке фонда финансирования предпринимательства Тюменской области. Он стал участником региональной программы "Развитие".

"Предприниматель вначале купил франшизу. Взял в аренду помещение, сделал ремонт, организовал зонирование. Закупил и установил новое оборудование. Все получилось благодаря программе "Развитие" в фонде финансирования предпринимательства Тюменской области. Сейчас в работе — третий займ, уже на запуск новой продуктовой линейки роллов", - рассказали в фонде.

По словам Оганеса, он не собирается останавливаться на достигнутом: "Впереди — новые продукты, новые идеи и, конечно, развитие. С поддержкой — это реально".

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# предпринимательство , финансирование

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