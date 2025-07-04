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Вячеслав Володин: поправки в Конституцию повысили социальную защищенность граждан

Политика, 13:54 04 июля 2025

фото Госдумы Председатель Государственной думы Вячеслав Володин | фото Госдумы

Принятые пять лет назад поправки к Конституции повысили социальную защищенность граждан. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в связи с пятилетием поправок в Основной закон.

Напомним, что изменения в Конституцию были инициированы президентом России в 2020 году. Госдума одобрила закон о поправке к Конституции 11 марта 2020 года, а окончательное решение приняли граждане страны, поддержав предложения главы государства в ходе общероссийского голосования. Поправки вступили в силу 4 июля 2020 года, сообщает пресс-служба Госдумы.

"Принятые в 2020 году изменения в Конституцию не только укрепили социальную ориентированность нашего государства, повысив защищенность граждан, но и стали фундаментом для нового этапа развития страны. За это время нормы обрели содержательное наполнение, повысив качество жизни людей", – отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что Основным законом страны гражданам гарантированы адресная поддержка, доступная медицинская помощь и качественное образование, достойная заработная плата, а также ежегодная индексация пенсий и пособий.

Кроме того, в Конституции зафиксирована норма о размере МРОТ не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране, отметил Вячеслав Володин. "Только за последние четыре года МРОТ повысился на 75,4 %. От этого зависит не только рост зарплат, но и размер социальных выплат: больничных, пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком, а также пособий по безработице", – добавил председатель Госдумы.

"Семья и дети – всегда в центре внимания государства. Конституционные нормы о защите детства, отцовства и материнства, института брака как союза мужчины и женщины стали основой для сохранения наших традиционных ценностей", – сказал Вячеслав Володин.

В развитие этих конституционных положений Государственная дума приняла более 70 законов: оградили детей от чуждых деструктивных течений (законы о запрете ЛГБТ*-пропаганды, пропаганды идеологии отказа от рождения детей, запрете смены пола и другие), законодательно защитили русский язык (закон об обеспечении использования в публичном пространстве русского языка как государственного языка Российской Федерации), принимаются меры по сохранению исторической памяти (об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны, приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы; о свободном использовании произведений о Великой Отечественной войне, обнародованных до 26 декабря 1991 года и прочее).

"Защита интересов граждан, забота об их благополучии – приоритет, определенный Основным законом России", – заключил председатель Госдумы.

* Движение, признанное экстремистским и запрещенное в России.

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# Вячеслав Володин , Госдума , Конституция РФ

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