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Жители Тюменской области чаще всего покупают для строительства дома участки до семи соток

Экономика, 13:43 07 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участки площадью до семи соток чаще всего покупают жители Тюменской области. Такому формату также отдают предпочтение в Краснодарском крае, Башкортостане, Ростовской, Самарской и Оренбургской областях.

Как сообщает ДОМ.РФ, в среднем по России под индивидуальное жилищное строительство 60 % человек выбирают участки площадью до 10 соток.

"Покупатели рационально подходят к выбору земли: в приоритете компактные участки в пределах 10 соток с готовой инфраструктурой и понятной юридической схемой. Они востребованы, прежде всего, вблизи крупных городов и в садоводческих товариществах, где можно быстро приступить к строительству и не требуется значительных вложений на благоустройство", – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

На втором месте по популярности – земли площадью 10-15 соток. В основном такие участки выбирали в Свердловской, Калининградской областях, Санкт-Петербурге, Удмуртии и Татарстане.

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# строительство жилья

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