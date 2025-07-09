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Мультицентр построят в Тюмени на месте "Золотых ворот Сибири"

Экономика, 18:46 08 июля 2025

пресс-служба почетного генерального консула Республики Кореи в Уральском федеральном округе | Фото: пресс-служба почетного генерального консула Республики Кореи в Уральском федеральном округе

Мультицентр с концертными, танцевальными и фитнес залами, пятизвездочным отелем, рестораном, отелем и апартаментами построят в Тюмени на месте "Золотых ворот Сибири" к 2029 г. Проектную документацию в течение года разработает корейская компания "H+".

"Реализация проекта мультицентра в Тюмени — это яркий пример укрепления российско-корейского партнёрства, которое выходит на новый уровень. Участие корейской компании в разработке столь масштабного объекта подчёркивает доверие между нашими странами и взаимное стремление к обмену инновационными технологиями и опытом", - подчеркнул почетный генеральный консул Республики Корея в УрФО Игорь Самкаев.

По его оценке, проект преобразит центр Тюмени, будет создано современное пространство для культурной, спортивной и деловой жизни, сообщает пресс-служба почетного генерального консула Республики Кореи в Уральском федеральном округе.

Отметим, концертно-танцевальный зал "Золотые ворота Сибири" был открыт в 1975 году, а реконструировано в 2015 году. По экспертному заключению корейских проектировщиков, дальнейшая модернизация нецелесообразна из-за технических и архитектурных особенностей здания. Они уверены, что новый комплекс, сочетающий инновации и комфорт, придется по душе тюменцам и гостям Тюмени.

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# Игорь Самкаев , консульство , Республика Корея

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