Мультицентр построят в Тюмени на месте "Золотых ворот Сибири"

| Фото: пресс-служба почетного генерального консула Республики Кореи в Уральском федеральном округе | Фото: пресс-служба почетного генерального консула Республики Кореи в Уральском федеральном округе

Мультицентр с концертными, танцевальными и фитнес залами, пятизвездочным отелем, рестораном, отелем и апартаментами построят в Тюмени на месте "Золотых ворот Сибири" к 2029 г. Проектную документацию в течение года разработает корейская компания "H+".

"Реализация проекта мультицентра в Тюмени — это яркий пример укрепления российско-корейского партнёрства, которое выходит на новый уровень. Участие корейской компании в разработке столь масштабного объекта подчёркивает доверие между нашими странами и взаимное стремление к обмену инновационными технологиями и опытом", - подчеркнул почетный генеральный консул Республики Корея в УрФО Игорь Самкаев.

По его оценке, проект преобразит центр Тюмени, будет создано современное пространство для культурной, спортивной и деловой жизни, сообщает пресс-служба почетного генерального консула Республики Кореи в Уральском федеральном округе.

Отметим, концертно-танцевальный зал "Золотые ворота Сибири" был открыт в 1975 году, а реконструировано в 2015 году. По экспертному заключению корейских проектировщиков, дальнейшая модернизация нецелесообразна из-за технических и архитектурных особенностей здания. Они уверены, что новый комплекс, сочетающий инновации и комфорт, придется по душе тюменцам и гостям Тюмени.