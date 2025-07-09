Выходы на посадку перенесли в новый терминал аэропорта Рощино
В новый терминал аэропорта Рощино Тюмени перенесли выходы на посадку. Чтобы ими воспользоваться, пассажирам необходимо войти в старый корпус, зарегистрироваться на рейс. А далее перейти в новый терминал по коридору возле первой стойки регистрации, сообщает аэропорт.
Следует подняться на второй этаж и пройти предполетный досмотр. В помощь пассажирам аэропорт создал видеоинструкцию.
Отметим, что в результате реконструкции площадь аэровокзала увеличится почти в 2 раза, появятся новые стойки регистрации и телетрапы.
Первую очередь нового терминала открыли 5 марта 2025 г.