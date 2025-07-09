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Выходы на посадку перенесли в новый терминал аэропорта Рощино

Общество, 08:14 09 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В новый терминал аэропорта Рощино Тюмени перенесли выходы на посадку. Чтобы ими воспользоваться, пассажирам необходимо войти в старый корпус, зарегистрироваться на рейс. А далее перейти в новый терминал по коридору возле первой стойки регистрации, сообщает аэропорт.

Следует подняться на второй этаж и пройти предполетный досмотр. В помощь пассажирам аэропорт создал видеоинструкцию.

Отметим, что в результате реконструкции площадь аэровокзала увеличится почти в 2 раза, появятся новые стойки регистрации и телетрапы.

Первую очередь нового терминала открыли 5 марта 2025 г.

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# аэропорт Рощино

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