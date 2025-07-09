  • 9 июля 20259.07.2025среда
  • В Тюмени 12..14 С 0 м/с ветер западный

Сбер по итогам "Цифрового акселератора" подписал с уральскими компаниями 11 соглашений о реализации совместных проектов

Экономика, 18:19 08 июля 2025

пресс-службы Сбербанка | Фото: пресс-службы Сбербанка

Сбер на "Иннопроме"–2025 подвёл итоги "Цифрового акселератора", это мероприятие банк провёл для решения актуальных бизнес-задач корпоративных клиентов. На завершающем этапе Сбербанк с компаниями Урала подписал 11 стратегических соглашений, которые закрепили запуск совместных цифровых проектов.

пресс-службы Сбербанка | Фото: пресс-службы Сбербанка

Ключевые решения, положенные в основу договорённостей, охватывают широкий спектр направлений. Среди них — внедрение платежных и аналитических сервисов Сбера для быстрых и безопасных расчетов с контрагентами, создание цифровых двойников инфраструктурных объектов, введение GenAI в строительство, а GigaChat — для автоматизации процессов, применение умных устройств SberDevices в отелях, AI/Cloud-решений — в ЖКХ и лифтовом хозяйстве, API-интеграция банковских сервисов с системой грузоперевозок, создание мобильного приложения для цифровой управляющей компании.

Каждый из проектов ориентирован на конкретный бизнес-результат и отражает высокий уровень технологической зрелости региональных партнёров. В их числе — "Синара-Девелопмент", Группа компаний "Форум", "К.И.Т. ГРУПП", "КИТ.ТК", "Е-Металл", "Голос.Комфорт", "Сервис Партс Логистикс", "CashIT", "Арпикон", "USTA Management", НПО "Карат".

пресс-службы Сбербанка | Фото: пресс-службы Сбербанка

"Цифровой акселератор" стартовал 22 апреля 2025 года и за 2,5 месяца охватил пять городов: Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Уфу и Сургут. За это время было собрано и проанализировано более 300 бизнес-ситуаций от 169 клиентов Сбера. В активной стадии реализации сейчас более 30 кейсов.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

"Устойчивое будущее возможно только через сотрудничество, и Сбер помогает увидеть, где у партнёров есть потенциал для роста. Сегодня генеративный искусственный интеллект, облачные платформы, цифровые двойники помогают формировать новый облик экономики. На акселераторе было предложено три сотни идей, и многие из них станут частью конкретных, реализуемых проектов. Мы вложили в “Цифровой акселератор” наши ценности и убеждённость в том, что цифровое развитие должно быть доступным и понятным каждому".

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Реклама

erid: 2VtzqxjY6w9, ПАО Сбербанк

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Иннопром , искусственный интеллект

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:46 08.07.2025Мультицентр построят в Тюмени на месте "Золотых ворот Сибири"
18:19 08.07.2025Сбер по итогам "Цифрового акселератора" подписал с уральскими компаниями 11 соглашений о реализации совместных проектов
16:38 08.07.2025177 тысяч тонн составил запас кормов в Тюменской области на 8 июля
16:27 08.07.2025Пять миллионов рублей выделят на ремонт библиотеки в Тюменском районе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора