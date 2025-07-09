Полиграфическое предприятие Тюмени развивает производственные процессы по регпроекту

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Полиграфическое предприятие "Флагман" Тюмени развивает производственные процессы по региональной программе "Повышение конкурентоспособности экономики". За четыре месяца эффектом от применения бережливых технологий стало увеличение выработки на 25 %. При этом время обработки заказа сократилось на 20 %.

Такие итоги программы привел руководитель проекта и тренер Регионального центра компетенций "Агентства инноваций" Вячеслав Хорин.

"Мы на первом этапе выбрали продукт, который более важен, и стали его улучшать: от оформления заказа клиента до его установки. Сформировали рабочую группу – команду проекта. Провели обучение, а после него начали диагностику. Выявили проблемы на всех этапах", - уточнил руководитель проекта.

На основе аналитики был разработан план мероприятий. Первое, что сделали, - внедрили информационные центры для проведения совещаний руководителей, чтобы они отслеживали и знали, как протекают рабочие процессы. Разместили инструмент там, где он должен находиться, провели инвентаризацию на складах, обозначили зоны размещения материалов, ввели учет простоев и брака, регламенты производственных операций.

По оценке коммерческого директора и собственника компании "Флагман" Валерии Абрамовой, это был необходимый шаг. Она сама обратилась в Региональный центр компетенций, потому что семейная компания развивалась стихийно на протяжении 29 лет. Возник запрос на то, чтобы научиться управлять производственным процессом.

"Мы получили много всего, что нам сейчас нужно и что мы начинаем использовать в своей работе. Описание бизнес-процессов, которые мы в дальнейшем тоже используем и стараемся их рационализировать. Пилотный проект был на участке наружной рекламы. Всего у нас четыре направления на производстве, и мы планируем внедрять бережливые технологии на остальных участках. Нам этот проект дал толчок – на примере одного участка мы поняли, как в целом на всем производстве можем применить эти инструменты", - рассказала руководитель.

Команда предприятия, поучаствовав в пилотном проекте, настроена распространить опыт и на другие участки. Главным мотиватором стали перемены на участках, где сейчас порядок во всем.

"Я уже работал ранее на предприятиях, которые использовали систему бережливого производства. Результаты оправдали мои ожидания. Вплоть до того, что мы использовали такой элемент, как нанесение зонирования. Тем самым мы расчистили проходы, стало больше места, а главное – улучшили поиск инструмента. Это ускорило процесс производства. Мы получили опыт, понимаем, как это делать эффективно и донести это до коллег. А главное – как это делать поэтапно", - поделился руководитель отдела наружной рекламы Виталий Ирхужин.

Отметим, Региональный центр компетенций активно работает в направлении повышения производительности труда на предприятиях Тюменской области в рамках федерального проекта "Производительность труда" с 2018 г. Эксперты уже реализовали около 120 проектов в таких отраслях экономики, как машиностроение, приборостроение, сельское хозяйство, пищевой промышленности, строительстве, коммунальном хозяйстве и транспорте.

Оксана Корнеенкова