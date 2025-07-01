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В Тюменской области одобрили 17 заявок соотечественников на переселение

Экономика, 12:14 14 июля 2025

t.me/dtzn_tyumen

17 заявок соотечественников, желающих переехать в регион, одобрила межведомственная комиссия Тюменской области за полгода. Всего с 2013 г. в регион переехали более трех тысяч человек, сообщает департамент труда и занятости.

Александр Иовашвили из Казахстана закончил Кокшетауский государственный университет по специальности "Физическая культура и спорт". С опытом педагогической работы в Казахстане он стал преподавателем физкультуры в школе Ялуторовска. Его семья переехала вместе с ним осенью 2024 г.

"Переезд в Россию был мечтой всей нашей семьи, и мы ни разу не пожалели о принятом решении. Тюменская область, а именно Ялуторовск, оказались местом, где живут добрые и отзывчивые люди. Мы получили всестороннюю поддержку от миграционной службы, департамента труда и занятости населения Тюменской области, администрации города и коллектива школы, где я работаю. Благодарю всех, кто помогал нам на этом пути", - сказал Александр.

Он стал участником государственной программы поддержки переселения соотечественников, проживавших за границей, получив соответствующее удостоверение в апреле 2025 г.

Программа продолжает действовать и призвана обеспечить привлечение квалифицированных специалистов в разные сферы экономики и социальной жизни региона.

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# переселение соотечественников

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