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Уличный спорт и мастер-классы ждут тюменцев в День города

Спорт, 09:29 15 июля 2025

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Фестиваль "Уличная классика" пройдет у "Конторы пароходства" в День города 26 июля. 300 спортсменов покажут свои навыки в уличных видах спорта, сообщает пресс-служба по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Тюменцам представят такие виды спорта, как: панна, BMX, кикскутер, скейтбординг, ролики агрессив, чирлидинг, баскетбол, паркур, хип-хоп. Организаторы подготовили мастер-классы от профи.

Подробную информацию можно узнать по ссылке.

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# Контора пароходства , скейтборд , уличный баскетбол , чирлидинг

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