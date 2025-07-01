Уличный спорт и мастер-классы ждут тюменцев в День города

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Фестиваль "Уличная классика" пройдет у "Конторы пароходства" в День города 26 июля. 300 спортсменов покажут свои навыки в уличных видах спорта, сообщает пресс-служба по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Тюменцам представят такие виды спорта, как: панна, BMX, кикскутер, скейтбординг, ролики агрессив, чирлидинг, баскетбол, паркур, хип-хоп. Организаторы подготовили мастер-классы от профи.

Подробную информацию можно узнать по ссылке.