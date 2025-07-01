Ремонт входных групп школ № 2 и № 14 в Тобольске завершат в августе

| Фото: Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

До конца августа планируется завершить ремонт входных групп школ № 2 и № 14 в Тобольске. Ход работ проинспектировал глава города Петр Вагин.

В школе № 14 на ул. Ленина, 72 подрядчики провели внутреннюю разводку электропроводов, оштукатуривание стен, устройство пола первого этажа. В настоящее время здесь устраивают пол лестничного марша, получены новые проектные решения по устройству фундамента крыльца, ведутся работы по монтажу. Работы выполнены на 50%

В школе № 2 в микрорайоне Иртышский сделан монтаж монолитной плиты площадки крыльца и лестницы, усилены колонны, демонтирован бордюрный камень. Бригада штукатурит колонны, расчищает площадку под пандус. Работы проведены на 45%.

"Строители должны сдать объекты в августе, темп работ набрали хороший, каждую неделю заметны продвижения. Лично контролирую работу, чтобы школьники и педагоги встретили новый учебный год в обновлённых школах", - написал Петр Вагин в своем Telegram-канале.