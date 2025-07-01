Мастера предприятия из Уватского района обвиняют в гибели сотрудника

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Мастера предприятия из Уватского района обвиняют в нарушении требований охраны труда, что привело по неосторожности к смерти сотрудника. Инцидент произошел в октябре прошлого года: на 54-летнего работника упала связка из семи труб.

Из-за травм мужчина скончался на месте, сообщает СУ Следственного комитета России по Тюменской области.

"Обвиняемый не проверил рабочее место сотрудника, не провел инструктаж, также не проверил наличие страховочных систем. В результате ненадлежащей организации работ произошла гибель работника", - уточняется в сообщении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.