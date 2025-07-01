  • 18 июля 202518.07.2025пятница
  • USD78,1856
    EUR90,9716
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер западный

Объединяющую тюменцев надпись покажут перед фейерверком на Дне города

Политика, 18:07 18 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фразу, которая объединяет тюменцев, представят во время акции на набережной Туры перед фейерверком в День города, 26 июля. Волонтеры выстроятся определенным образом, и в темноте появятся светящиеся буквы, об этом рассказала директор департамента культуры администрации Тюмени Ирина Алексеева.

"Начиная с 25 июля, на разных площадках города тюменцы смогут увидеть людей с рюкзаками, на которых будут загораться разные буквы. Если их все собрать, то можно сложить фразу. Какая именно это фраза, все узнают в День города", — поделилась она.

Свой 439 день рождения лучший город Земли отметит 26 июля. Учреждения культуры подготовили программу, основанную на популяризации мастерства и культурных традиций Тюмени. События рассчитаны на семейную аудиторию, занятие по душе здесь может найти гость любого возраста.

На площади Солнца и в сквере Сибирских кошек с 10 до 20 часов развернется "Пикник книг". В 2025 году событие посвящено 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Известные горожане расскажут о своих любимых книгах о войне.

"Здесь всегда интересно и насыщенно. Это интеллектуальная программа. В этом году будет организовано еще и сценическое пространство, которое зарядит гостей эмоциями", — дополнила Ирина Алексеева.

На площади 400-летия Тюмени с 12 часов начнут выступать профессиональные коллективы - Тюменский духовой оркестр и оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова. Впервые здесь пройдет колоритный фестиваль "Этно-мода", на котором представят многообразие национальных костюмов. Хедлайнером локации станет Олег Газманов, он выйдет на сцену в 20 часов.

"Тюмень мастеровую" проведут в объединении с Тюменским агентством развития креативных индустрий на пешеходной улице Дзержинского с 12 до 19 часов. Здесь же развернется фестиваль наличников и народных мастеров. Он объединит 50 умельцев декоративно-прикладного творчества, промыслов и ремесел. Выступят фольклорные ансамбли Центра русской культуры, они же вовлекут гостей площадки в игровые интерактивные программы. Также здесь пройдет фестиваль "Джем", который оссобенно порадует молодежь.

На набережной Туры с 17 часов будут представлены лучшие тюменские группы и коллективы из других городов, которые исполнят известные музыкальные произведения.

Праздник колокольного звона по традиции состоится в Гилевской роще. На него приедут представители Сибирского центра колокольного искусства и расскажут об особенностях перезвона.

Эскизы по пяти направлениям театра представят на нескольких площадках в рамках фестиваля "Театр — только по любви".

Кроме того, учреждения культуры организуют мероприятия на новых площадках, например, в обновленном сквере Школьный, сквере Льва Ровнина, парке Константина Логунова.

Возрастное ограничение: 0+. Подробную информацию о праздничных событиях можно получить на специальном сайте.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# День города , культура , праздник , флешмоб

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:07 18.07.2025Объединяющую тюменцев надпись покажут перед фейерверком на Дне города
14:48 18.07.2025За благоустройством дворов в Восточном округе следят тюменские депутаты
15:54 14.07.2025Жители вновь образованных муниципальных округов Тюменской области 14 сентября выберут своих первых депутатов
13:10 10.07.2025Тюменский депутат помогает волонтёрам в плетении масксетей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора