Объединяющую тюменцев надпись покажут перед фейерверком на Дне города

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фразу, которая объединяет тюменцев, представят во время акции на набережной Туры перед фейерверком в День города, 26 июля. Волонтеры выстроятся определенным образом, и в темноте появятся светящиеся буквы, об этом рассказала директор департамента культуры администрации Тюмени Ирина Алексеева.

"Начиная с 25 июля, на разных площадках города тюменцы смогут увидеть людей с рюкзаками, на которых будут загораться разные буквы. Если их все собрать, то можно сложить фразу. Какая именно это фраза, все узнают в День города", — поделилась она.

Свой 439 день рождения лучший город Земли отметит 26 июля. Учреждения культуры подготовили программу, основанную на популяризации мастерства и культурных традиций Тюмени. События рассчитаны на семейную аудиторию, занятие по душе здесь может найти гость любого возраста.

На площади Солнца и в сквере Сибирских кошек с 10 до 20 часов развернется "Пикник книг". В 2025 году событие посвящено 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Известные горожане расскажут о своих любимых книгах о войне.

"Здесь всегда интересно и насыщенно. Это интеллектуальная программа. В этом году будет организовано еще и сценическое пространство, которое зарядит гостей эмоциями", — дополнила Ирина Алексеева.

На площади 400-летия Тюмени с 12 часов начнут выступать профессиональные коллективы - Тюменский духовой оркестр и оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова. Впервые здесь пройдет колоритный фестиваль "Этно-мода", на котором представят многообразие национальных костюмов. Хедлайнером локации станет Олег Газманов, он выйдет на сцену в 20 часов.

"Тюмень мастеровую" проведут в объединении с Тюменским агентством развития креативных индустрий на пешеходной улице Дзержинского с 12 до 19 часов. Здесь же развернется фестиваль наличников и народных мастеров. Он объединит 50 умельцев декоративно-прикладного творчества, промыслов и ремесел. Выступят фольклорные ансамбли Центра русской культуры, они же вовлекут гостей площадки в игровые интерактивные программы. Также здесь пройдет фестиваль "Джем", который оссобенно порадует молодежь.

На набережной Туры с 17 часов будут представлены лучшие тюменские группы и коллективы из других городов, которые исполнят известные музыкальные произведения.

Праздник колокольного звона по традиции состоится в Гилевской роще. На него приедут представители Сибирского центра колокольного искусства и расскажут об особенностях перезвона.

Эскизы по пяти направлениям театра представят на нескольких площадках в рамках фестиваля "Театр — только по любви".

Кроме того, учреждения культуры организуют мероприятия на новых площадках, например, в обновленном сквере Школьный, сквере Льва Ровнина, парке Константина Логунова.

Возрастное ограничение: 0+. Подробную информацию о праздничных событиях можно получить на специальном сайте.

Инна Пахомова