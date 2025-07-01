130 тысяч превышений скорости выявили камеры на самых аварийных участках в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 130 тыс. фактов превышения скорости за три с половиной месяца выявили камеры на двух наиболее аварийных участках, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На 2 км окружной дороги Тюмени в 2024 году произошло 12 ДТП. В них получили ранения 19 человек. Госавтоинспекция напоминает - скорость на окружной дороге Тюмени ограничена до 60 км в час, как в каждом населенном пункте.

Также к одним из самых аварийных участков относится 4 км автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский. Здесь в 2024 году произошло пять ДТП. Один человек погиб, были ранены восемь.