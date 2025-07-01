В Тюменской области открыто 30,9 тысячи вакансий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 30,9 тыс. вакансий открыто в Тюменской области. Одна из актуальных профессий — монтажники.

Организации примут на работу 1 тыс. 865 монтажников технологических трубопроводов и будут им платить до 97 тыс. рублей. Еще 264 вакансии есть для электромонтажников по силовым сетям и электрооборудованию с зарплатой до 76 тыс. 102 места — для монтажников по монтажу стальных и железобетонных конструкций с зарплатой до 79 тыс. рублей. сообщает "Вслух.ру".

В региональной службе занятости 668 предложений для трудоустройства монтажников без указания специализации. Заработок будет достигать 79 тыс. руб.

Всего в банке вакансий 141 рабочая профессия и 192 профессии служащих.