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На тюменской трассе погиб водитель после столкновения машины с лосем

Происшествия, 16:27 21 июля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Смертельная авария произошла на 468 км федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе 21 июля.

По предварительным данным областной Госавтоинспекции, за рулем "Лады Приоры" находился 34- летний житель Абатского района. Он не успел среагировать на внезапно выбежавшего на дорогу лося и наехал на животное. Мужчина погиб.

Все обстоятельства аварии выясняют специалисты, на месте работают полицейские и сотрудники прокуратуры.

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# авария , ДТП

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