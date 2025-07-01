На тюменской трассе погиб водитель после столкновения машины с лосем

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Смертельная авария произошла на 468 км федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе 21 июля.

По предварительным данным областной Госавтоинспекции, за рулем "Лады Приоры" находился 34- летний житель Абатского района. Он не успел среагировать на внезапно выбежавшего на дорогу лося и наехал на животное. Мужчина погиб.

Все обстоятельства аварии выясняют специалисты, на месте работают полицейские и сотрудники прокуратуры.