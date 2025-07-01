Тюменские производители детского развивающего оборудования победили в престижной премии
Трех производителей детского развивающего оборудования из Тюменской области отметили на Национальной премии "Золотой медвежонок". Предприятия представили уникальные новинки, которые востребованы в образовательной сфере.
Первое место и диплом победителя в номинации "Лучшее учебное оборудование и средства обучения" завоевала производственная компания "Логикус". По словам руководителя Дениса Тучина, получение престижной премии уже повлияло на продвижение предприятия.
"Премия "Золотой медвежонок" стала для нас важным этапом. 200 экспертов отрасли детских товаров оценивали работы участников. После получения премии мы стали максимально использовать ее символ. У нас есть договор с Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров на использование логотипа премии. Мы этим стали пользоваться. Многие детские сады и прежние партнеры по стране уже знают об этом событии. Это укрепило наши позиции на рынке", - поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" руководитель предприятия.
Вместе с этим вырос и спрос на уникальную интерактивную карту "Путешествуем по России", которую высоко оценили эксперты нацпремии. Компания новинку на рынке не анонсировала до "Золотого медвежонка", а после количество заказов на тюменскую разработку выросло значительно.
Эксперты престижной премии отметили, что тюменские компании завоевали три победных места в одной номинации несмотря на большую конкуренцию, которую составили производители из других субъектов России. Это говорит о хорошо развитом в регионе рынке производства развивающего оборудования для детей.
Второе призовое место у компании "Умничка". Предприятие специализируется на оборудовании для детских садов, которое помогает малышам расти и познавать мир вокруг. Причем его делают по Федеральному государственному образовательному стандарту с бесплатным методическим сопровождением. Тюменцы поставляют свою продукцию в дошкольные образовательные учреждения Краснодона, шефом-регионом которого является Тюменская область.
Компания "Ньютоникум", которая также стала лауреатом Национальной премии "Золотой медвежонок", представила экспертам декоративно-развивающую панель "Город профессий". Оригинальная тюменская панель сочетает в себе сразу несколько функций.
"Это и обучение – дети могут ознакомиться с профессиями. Деткам очень интересны большие фигуры. Можно за счет таких панелей создать целые тематические комнаты. Новые детские сады уже это делают. Также на 11-метровой панели есть различные элементы, как на бизи-борде. Это позволяет развивать мелкую моторику у деток. Плюс нашими панелями хорошо декорировать стены учреждений. Разрабатываем свою продукцию совместно с педагогами и воспитателями", - уточнила директор компании "Ньютоникум" Елена Бойко.
Она отметила, что предприятие специализируется на производстве тематических панелей. Свою новую разработку представят на новом этапе нацпремии "Золотой медвежонок". Высокая оценка федеральных экспертов в этом году очень вдохновила коллектив: "Признание на "Золотом медвежонке" означает для нас то, что мы делаем все правильно и движемся в нужном направлении".
Отметим, Национальная премия товаров и услуг для детей "Золотой медвежонок" ежегодно проводится Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров при поддержке Совета Федерации, Минпромторга, Минпросвещения, РАО, а также ведущих вузов страны. Награду присуждают за выдающийся вклад в создание качественных, безопасных, инновационных и социально значимых товаров, услуг, решений, которые формируют благоприятную среду для детства в России.
Оксана Корнеенкова