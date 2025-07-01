Тюменские производители детского развивающего оборудования победили в престижной премии

| Фото: Ассоциация предприятий индустрии детских товаров | Фото: Ассоциация предприятий индустрии детских товаров

Трех производителей детского развивающего оборудования из Тюменской области отметили на Национальной премии "Золотой медвежонок". Предприятия представили уникальные новинки, которые востребованы в образовательной сфере.

Первое место и диплом победителя в номинации "Лучшее учебное оборудование и средства обучения" завоевала производственная компания "Логикус". По словам руководителя Дениса Тучина, получение престижной премии уже повлияло на продвижение предприятия.

| Фото: предоставлено компанией "Логикус" | Фото: предоставлено компанией "Логикус"

"Премия "Золотой медвежонок" стала для нас важным этапом. 200 экспертов отрасли детских товаров оценивали работы участников. После получения премии мы стали максимально использовать ее символ. У нас есть договор с Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров на использование логотипа премии. Мы этим стали пользоваться. Многие детские сады и прежние партнеры по стране уже знают об этом событии. Это укрепило наши позиции на рынке", - поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" руководитель предприятия.

Вместе с этим вырос и спрос на уникальную интерактивную карту "Путешествуем по России", которую высоко оценили эксперты нацпремии. Компания новинку на рынке не анонсировала до "Золотого медвежонка", а после количество заказов на тюменскую разработку выросло значительно.

Эксперты престижной премии отметили, что тюменские компании завоевали три победных места в одной номинации несмотря на большую конкуренцию, которую составили производители из других субъектов России. Это говорит о хорошо развитом в регионе рынке производства развивающего оборудования для детей.

| Фото: сайт компании "Умничка" | Фото: сайт компании "Умничка"

Второе призовое место у компании "Умничка". Предприятие специализируется на оборудовании для детских садов, которое помогает малышам расти и познавать мир вокруг. Причем его делают по Федеральному государственному образовательному стандарту с бесплатным методическим сопровождением. Тюменцы поставляют свою продукцию в дошкольные образовательные учреждения Краснодона, шефом-регионом которого является Тюменская область.

Компания "Ньютоникум", которая также стала лауреатом Национальной премии "Золотой медвежонок", представила экспертам декоративно-развивающую панель "Город профессий". Оригинальная тюменская панель сочетает в себе сразу несколько функций.

"Это и обучение – дети могут ознакомиться с профессиями. Деткам очень интересны большие фигуры. Можно за счет таких панелей создать целые тематические комнаты. Новые детские сады уже это делают. Также на 11-метровой панели есть различные элементы, как на бизи-борде. Это позволяет развивать мелкую моторику у деток. Плюс нашими панелями хорошо декорировать стены учреждений. Разрабатываем свою продукцию совместно с педагогами и воспитателями", - уточнила директор компании "Ньютоникум" Елена Бойко.

Она отметила, что предприятие специализируется на производстве тематических панелей. Свою новую разработку представят на новом этапе нацпремии "Золотой медвежонок". Высокая оценка федеральных экспертов в этом году очень вдохновила коллектив: "Признание на "Золотом медвежонке" означает для нас то, что мы делаем все правильно и движемся в нужном направлении".

Отметим, Национальная премия товаров и услуг для детей "Золотой медвежонок" ежегодно проводится Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров при поддержке Совета Федерации, Минпромторга, Минпросвещения, РАО, а также ведущих вузов страны. Награду присуждают за выдающийся вклад в создание качественных, безопасных, инновационных и социально значимых товаров, услуг, решений, которые формируют благоприятную среду для детства в России.

Оксана Корнеенкова